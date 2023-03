La confusa explicación del conductor de ‘La peña de Morfi’ sobre la denuncia en su contra de abuso sexual a un menor de edad no solo no aclaró lo sucedido sino que llevó al canal de la pelotitas a correrlo de la grilla para no quedar ligado a su persona.

Siempre presentada como una señal que busca no incomodar con contenidos subidos de tono o situaciones embarazosas, lo que pende sobre Jey Mammon parece demasiado fuerte para tolerarlo.

Con un comunicado leído con frialdad en el noticiero, lo despidieron de la conducción del programa “hasta que se aclare su situación”, una forma elegante de decir que no se lo verá nunca más en la pantalla de Telefé.