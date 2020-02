Al parecer para Gastón Recondo la cocina es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Mientras conversaban en la mesa de Polémica sobre las dificultades de la vida moderna que complica un poco la posibilidad de cocinar por falta de tiempo, el periodista se quejó de que "las mujeres tienen tiempo para ver series de Netflix, pero no para cocinar" y se atajó pidiendo que no lo traten de machirulo pero las redes no le hicieron caso.

“Un cavernícola parecería la fusión de Lenin y Rosa Luxemburgo al lado de Recondo 🙈🙉🙊”— Julian Zanón on Twitter Link Julian Zanón on Twitter

“@recondogaston @ale_fabbri @TyCSports Habla de futbol hasta ahi recondo. Pareces del año 1500”— Chaqueta de Otto on Twitter Link Chaqueta de Otto on Twitter

“@nataliavolosin Recondo es el nuevo Mirtho Legrand”— Florencia 💚 on Twitter Link Florencia 💚 on Twitter

““Las mujeres no tienen tiempo para cocinar, pero sí para ver series” dijo Recondo, que se ve que no tuvo madre ni pareja sino sirvientas durante toda su vida”— flor 💚 on Twitter Link flor 💚 on Twitter

“Mi mamá me acaba de decir: “Recondo es un machista de mierda. Lo detesto.” Yo ya gané.”— Fl☀️rencia on Twitter Link Fl☀️rencia on Twitter

“@Olaff_ Pensa un segundo, lo injusto que es este sistema que Recondo critica a las mujeres, y el gana fortuna solo por hablar de fútbol. Y encima habla pelotudeces.”— Guillermo Rubinetti on Twitter Link Guillermo Rubinetti on Twitter

“Repudiable y Recondo van de la mano no importa cuando leas esto https://t.co/GZjPH8Um1z”— Facundo Ariel on Twitter Link Facundo Ariel on Twitter

“Recondo demandará a Netflix ya que por su culpa no tiene más esclavas. 🙄”— Camila Sánchez 💚 on Twitter Link Camila Sánchez 💚 on Twitter