El descargo de la creadora de 'Tierra de amor y venganza' había sido repudiada en las redes sociales por sus comentarios sobre Jimena Baron por su nueva campaña de publicidad que utilizaba carteles que promocionaban la prostitución. En su cuenta de Instagram subió la apuesta y adelantó su relación con el movimiento feminista:

“ Yo no pienso mover un dedo más por el feminismo. No lo necesito. Fueron los peores años de mi vida, los más violentos, agresivos e increíbles. En mi vida me pasó algo así. Amenazas diarias, insultos, descalificaciones. No se machos. De mujeres. Y todas las feministas callándose. Las mismas que se rasgan las vestiduras porque le dije burra a Jimena Barón no hicieron nada pero nada los 5 años que me dijeron que ‘ojalá me hubiera matado mi ex todos los días’. Arréglense solas. Yo me voy a ser feliz y a disfrutar de mis privilegios. Nunca sentí tanto alivio como desde que tomé esta decisión”

"Yo solo siento compasión por la nena de 13 que anoche se fue con uno de 50 a que se la cojan por un plato de comida. Pero también estoy podrida del feminismo, no pienso hacer nada más. Yo no necesito el feminismo y desde que dije que era feminismo no solo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan. Y yo ya tengo todo. Yo no estoy precarizada y tengo el trabajo de mis sueños. Yo gano como un hombre. Yo salgo primera en la lista de columnistas de un diario encima de los tipos. Yo a un tipo que me pega le destruyo la vida, no vivo aterrada. Si quiero me pago un aborto. Yo no necesito el feminismo. El feminismo solo me hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía. Lo hice por las que no tenían los mismos privilegios que yo. Pero sabes que? Está lleno de víboras y de veletas y de panqueques que dicen un día una cosa y luego otra y que quieren ver que tajada sacan del feminismo para ellas. Y yo no lo necesito. Así que ya que soy tan mala feminista desde ahora me voy a dedicar a ser feliz, a pensar en mí, a no decir ni hacer absolutamente nada y que las buenas feministas hagan el trabajo que tan bien saben ellas. Beso"

Como era de imaginar llegaron las reacciones:

“Ya sabíamos que no era Simone de Beauvoir, pero en la carta Caro Aguirre habla de su relación con el feminismo como si fuera un cliente. Es más le daría el número de baja.”— Alejandra Koser on Twitter Link Alejandra Koser on Twitter

“Che, buenísimo el mensaje de Caro Aguirre diciendo que ya no necesita al feminismo porque le hizo perder paz y total ella gana como un hombre. Pero claro, cuando denunció a su ex por golpeador, las feministas estuvieron para ella al pie del cañón.”— juli on Twitter Link juli on Twitter

“Que alguien le avisé a Caro Aguirre, que no es Julio Cortázar ... O sea, escribió el guión de todas las novelas mierdas de Polka, dónde su feminismo se notaba poco y nada .”— josi on Twitter Link josi on Twitter

“Igual la prefiero a Caro Aguirre blanqueando lo soreta que es y no a las corea del centro del feminismo sintiéndose superiores por no tomar partido, creyendo que están en otro nivel de sororidad y unos peldaños más arriba que el resto eh”— La loba 💚✊ on Twitter Link La loba 💚✊ on Twitter

“Caro Aguirre descubre que militar una causa es doloroso, te aleja de gente, te bardean. Y si amiga, no militar nada siempre es más cómodo. Esperá a ser peronista y que te digan que sos negra, que vivís de un plan y que te mantienen”— Dani 🇦🇷💚✈️ on Twitter Link Dani 🇦🇷💚✈️ on Twitter

“A mí lo que me fascina de Caro Aguirre es la cero falta de tacto para hablar de su sueldo en cualquier contexto y en cualquier conversación. No importa que es lo que se discute, siempre nos está contando que tiene plata, a toda hora.”— Pablo on Twitter Link Pablo on Twitter

“Caro Aguirre diciendo que no necesita del feminismo porque le hizo perder plata, amistades, etc same Caro Aguirre...”— Ju on Twitter Link Ju on Twitter

“Las declaraciones de Caro Aguirre son el ejemplo de lo que sucede cuando ves al feminismo como una opción individual y no como un proceso de empoderamiento colectivo.”— Fermione💚 on Twitter Link Fermione💚 on Twitter