Miles de argentinos continuamos en la espera de nuevas jornadas de descanso e incluso las ansiadas vacaciones de invierno, para hacer las famosas escapadas a distintos lugares del país para poder tomar un tiempo de relax.

Si estás buscando un lugar cerca de CABA para desconectarte de la rutina con tus seres queridos o amigos, entonces no podés dejar de visitar las sierras bonaerenses.

Qué escapada a un pueblo con sierras y a pocas horas de CABA podés hacer si queres relajarte

San Andrés de las Sierras es un pequeño poblado del partido de Tornquist que parece de "otro mundo", dado que no solo tienen asombrosos paisajes en los cuales "no pasa el tiempo", sino que también ofrece la posibilidad de descansar de todo en un sitio en donde no existe la inseguridad y la tranquilidad es un atractivo que enamora.

Esta hermosa villa turística se encuentra noreste de la jurisdicción mencionada y a unos 573 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, unas seis horas de viaje.

Qué se puede hacer en San Andrés de la Sierra

En San Andrés de la Sierra se destacan distintos locales gastronómicos que ofrecen platos totalmente caseros y producidos con productos locales. Uno de los puntos más amados se puede mencionar la bella casa de té donde se pueden degustar ricas masitas dulces, tortas y otros manjares.

Continuando con esta paz y con el objetivo de que todos puedan disfrutar de una escapada para salir del estrés de la ciudad, se puede encontrar diferentes tipos de hospedaje que van desde complejos de cabañas, casitas en medio de las sierras.