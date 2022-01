Si bien en este caso no hubo que lamentar vidas, las imágenes no pueden ser más contundentes. Los médanos de Pinamar otra vez son el lugar del descontrol motorizado y, como no puede ser de otra manera, las consecuencias son fatales.

Como puede verse en las imágenes, dos hombres corrían una picada con sus cuatriciclos cuesta arriba en un médano. La carrera no tenía ningún tipo de control ni advertencia para el resto de las personas que utiliza el área para hacer actividad deportiva y de recreación.

En ese marco, una camioneta UTV cruza la zona de carrera sin advertir que la misma se llevaba a cabo. El cuatriciclo de la izquierda logra esquivar a la camioneta, pero el otro nunca advierte su llegada.

Al chocar el conductor del cuatriciclo vuela por los aires.

Pinamar, el municipio que gobierna el macrista Martín Yezza, vuelve a mostrar la ausencia de controles y la gravedad del desborde de una situación que claramente se les fue de las manos.