“Me he cansado de ver que las bicis no respetan los semáforos. Por qué se creen con derecho a no frenar. Hay una soberbia”, le dijo Diego Brancatelli al Bicibandido.

“Tenés algo de razón, pero yo no tengo carrocería. Ha pasado casos que el auto vino y me chocó. Los automovilistas se tendrían que poner en nuestro lugar”, le contestó.