En una jornada que reunió a miles de turistas en las diferentes playas de Mar del Plata, por el calor y la previa del fin de semana, el mar se mostró violento durante todo el viernes.

En ese marco, mientras se desarrollaba un móvil de C5N en vivo desde Playa Grande, una de las playas más concurridas de Mar del Plata, los guardavidas realizaron el rescate de un joven que no podía salir a causa de las olas.

Finalizado el rescate, que quedó registrado por las cámaras de C5N, el turista dio su testimonio. "Vino el guardavidas, me agarró del brazo y aparecieron tres guardavidas más, me pusieron de espalda y me sacaron", contó.

Pese al momento de desesperación que vivió, confirmó "estar tranquilo" ya que los rescatistas actuaron al instante. "Son un re equipo, saben qué hacer, la verdad que sin ellos no estaría acá", agregó, en forma dede agradecimiento.