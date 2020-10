El Gobierno aprobó este miércoles un reglamento para el retorno progresivo a las clases presenciales, que ahora deberá ser ratificado este jueves por los ministros de Educación provinciales de todo el país.

Con asistencia del Ministerio de Seguridad, la cartera de Educación de la Nación elaboró un protocolo sanitario, con el objetivo de que los estudiantes puedan retornar a las aulas de forma progresiva y segura.

Aprobaron el protocolo para la vuelta "escalonada" a clases

Según informó el canal C5N, se establecerá un semáforo epidemiológico que identificará tres zonas, según la situación epidemiológica de cada localidad y/o provincia: habrá regiones de riesgo bajo, medio y alto.

La idea es que, si se califica a una provincia con riesgo alto, no se autorizaría la vuelta a clases presenciales; riesgo medio, el regreso será sólo en algunas escuelas; y riesgo bajo, retorno progresivo a las aulas.

Según explicaron en C5N, la Ciudad de Buenos Aires será computada como zona de riesgo medio, por lo que se permitirá el retorno a actividades socioeducativas y de cierres para los alumnos de los últimos años. En tanto, en Provincia, Axel Kicillof aprobaría el retorno en 18 distritos.

El reglamento deberá ser aprobado por el Consejo Federal de Educación, que integran los 24 ministros de todo el país, que entonces definirá si autoriza o no la vuelta a las actividades educativas no escolares para alumnos que concluyan el nivel primario o secundario, o los que no hayan tenido contacto con la escuela durante los meses de suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus. En este universo de estudiantes se incluye sólo a los que habitan las grandes urbes con más de 500.000 habitantes.