No habrá plata pero sí alegría

Es falsa la nota de Clarín sobre que no habrá corsos y en las redes hay guerra de espuma

Los que militan contra la alegría popular celebran pero el periódico no publicó una nota en la que se asegura que "la Asociación de Murgas y Corsos confirmó que este año no habrá actividad en las calle por falta de recursos". No es descabellado que se desfinancie el festejo y Diario Registrado averiguó más sobre el tema. Y en las redes hay memes de todo tipo.