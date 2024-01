Es falsa la nota de Clarín sobre que no habrá corsos y en las redes hay guerra de espuma

No existe nota titulada "La Asociación de Murgas y Corsos confirmó que este año no habrá actividad en las calle por falta de recursos". Lo mismo el flyer se echó a correr en redes y hay quiénes celebran que otros no puedan disfrutar de la alegría por la que su mundo gira cada febrero.



Además de falsa, la noticia se contrapone a la reunión que este martes mantuvieron “los delegados del movimiento con el ejecutivo de Cultura de la Cuidad para acordar los términos del Carnaval 2024”, tal le confiaron a Diario Registrado.

Pero además, como en cada nota que hacemos cada febrero, se aclara que haya corsos oficiales en la Ciudad o no -y sus correspondientes cortes de calle- no significa que no haya carnaval. En la CABA y gran Buenos Aires hay más corsos autogestivos, incluso que no cortan calle y ellos ya tiene pautadas fechas para el segundo mes del año.

De Fiorito a Haedo las murgas ya anuncian sus corsos: Cosa e' Mandinga y Los Locos.

Atravevidos por Costumbre, la clásica murga de Palermo ya ensaya los domingos de 19 a 21 horas y además de vecinos reúne turistas y curiosos en la cortada de Darwin y Honduras. La murga Poseídos por Dios Momo hará su corso todos los viernes de febrero en la Plaza Giorello de Santos Lugares.

Las agendas de la mayoría de las murgas, oficiales y no, ya están armadas. Las redes reaccionaron a la nota, a favor y en contra, como cada febrero. Las redes reaccionaron a la nota, a favor y en contra, como cada febrero: