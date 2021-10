Desde el 15 de septiembre que Viviana Canosa no está al frente de su programa. Según ella fue por un incidente con un motochorro que habría sucedido cuando estaba en camino al canal para co conducir un especial sobre las PASO.

Después volvió un par de días y volvió a ausentarse asegurando que le habían recomendado reposo y mostrando públicamente un test de PCR negativo como toda prueba de que no estaba contagiada. Lo cierto es que a esta altura todos saben que un test de PCR negativo no indica que no estés cursando la enfermedad sino que no la tuviste antes.

Para colmo la hija de Viviana, Martina, concurre a la Escuela ORT donde hubo un fuerte brote de Covid a mediados de septiembre.

Pero lo más grave no es que Viviana tenga COVID aunque lo niegue, ni que lo tenga su hija. Lo más grave es que su madre está internada y con asistencia respiratoria y su padre también estaría contagiado. Obviamente nadie de la familia está vacunado y a juzgar por los resultados el dióxido de cloro que promociona la conductora no estaría teniendo los efectos deseados.

Canosa no salió a desmentir esta información y lo último que tiene publicado en sus redes es el supuesto regreso a la pantalla a partir del lunes.