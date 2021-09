Ante la incredulidad de las redes y de las autoridades del canal, Viviana Canosa decidió publicar en sus redes sociales un certificado médico de su doctor y el resultado de un test de PCR con resultado negativo, pero ni eso hizo acallar las voces de los que no confían en ella.

De Brito trabajó con Canosa cuando la conductora trabajaba en espectáculos, antes de convertirse en una de las voceras de los antivacunas y antiderechos.

Por su parte Luis Novaresio tiene una buena relación ya que todos los días hacen juntos el pase y a pesar de que a veces se han cruzado por sus opiniones encontradas tiene una relación cordial. Ninguno de los dos se atrevió a confirmar que fuera laringitis y no COVID lo que tiene Viviana.

Incluso ambos lo pusieron más en duda por el resultado de PCR que de ninguna manera indica que no tenés el virus sino que no tenés los anticuerpos, que se generan algunos días después de recuperarse del COVID o a través de la aplicación de la vacuna, que ninguno de los conductores sabe si se puso o no. Aunque por su postura a favor de tomar cloro para combatir al virus y las veces que se ha expresado en contra de la vacunación, luce difícil que esté vacunada.

De todos modos Viviana Canosa nunca reconocerá que tuvo COVID, a menos que el tema salte por otro lado e intente minimizarlo diciendo que fue como una gripe, al estilo Bolsonaro.