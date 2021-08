El lunes, la actriz y conductora se mostró indignada, segura y estoica al referirse sin nombrar a quiénes "la operaron" por las reuniones de las que participó en la Quinta de Olivos: "¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente?", dijo a cámara en un descargo visceral.

Este martes, en nota con Jorge Rial en radio 10, volvió a referirse a la 'Operación Olivos'. "Yo soy una mujer inconveniente para el establishment", dijo Florencia.

Y dejó una afirmación gráfica: "Yo soy petera y no creo que ningún hombre de los que me ataca no quiera que le hagan un pete. No creo que a la mujer que tengan al lado le digan: mira a mi pete no".

“Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres. ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarraron conmigo? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres?”.

“Lo que hice ni siquiera fue por mí, porque tenía trabajo y tenía trabajo por delante, pero nuestra industria estaba muerta, como sigue estando muerta, venía de meses de estar muerta. No hice nada malo. No entiendo este ataque. No me lo merezco y necesitaba aclararlo. Nada más”.