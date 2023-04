Así enseña a cruzar la calle una agente de tránsito en pleno centro de La Plata, megáfono en mano y dirigiéndose amable pero con autoridad hacia los peatones y automovilistas.

Se llama Alejandra González, es agente municipal y se hizo viral por su conducta y su trabajo en la esquina de 7 y 49. Tal publica en las imágenes el sitio 0221, la mujer le llama la atención a una mujer: “Señora debe esperar el semáforo para cruzar ¿sabe?”.



“¿Siempre cruza así señor”, le consulta la agente a otro hombre que cruza la calle cometiendo una infracción.



Nuestra heroína

“Es la primera vez que me mandan acá y seguramente esto se va a repetir”, contó sobre su trabajo Alejandra. Y concluyó: “Yo estoy acá en la esquina, no me quiero ni imaginar cómo cruzan a mitad de cuadra que todavía es peor y más peligroso”.