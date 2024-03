Sucedió en Córdoba, barrio Alto Alberdi -a siete cuadras de la cancha de Belgrano-, este jueves circa 7:15 en avenida Duarte Quirós al 2100. Lo que vas a ver es producto de la notable baja de frecuencia de los colectivos por la quita de subsidios al transporte.

Un hombre se paró delante de un colectivo, otro más que no había frenado en la parada repleta de laburantes porque venía lleno, y exigió al chofer que le abra la puerta. “Me tenés que llevar, abrí la puerta”, le gritó mientras su hija vestida para ir a la escuela miraba la escena desde la vereda.

Un paso atrás el hombre y uno adelante del colectivo. Transeúntes mirando la dramática escena. ''¡O me llevás o me pasás por arriba!'', gritó el hombre. No sabemos cómo terminó la escena. Las imágenes se hicieron viral.en la red social TikTok.