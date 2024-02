Acostumbrada a pelearse con diferentes figuras de los medios de forma pública, Yanina Latorre sumó un inesperado intercambio con su propio marido mientras compartían una charla radial.

Y si bien hace algunos días ambos fueron noticia por una supuesta separación que luego desmintieron, después de 30 años de casados y tener dos hijos fruto de la relación, ahora volvieron a protagonizar un penoso cruce en vivo.

Todo ocurrió mientras Yanina Latorre hacía referencia a sus continuos enfrentamientos mediáticos y judiciales. "No nació el que me calle, no nació el que me haga retractar, yo nunca me equivocó", dijo de entrada la chimentera.

Luego, de forma desafiante, agregó: "tenés que tener mucho huevo para enfrentarme". Ahí mismo, su esposo, el exfutbolista Diego Latorre, intervino y tiró: "Eh...pará". “En una mediación sostuve todo lo que dije. Yo voy con dos abogados”, agregó ella.

“Pero qué, ¿por una cuestión de orgullo lo sostuviste o estás convencida?. A veces hay algo ahí...”, interrumpió el también comentarista deportivo, algo que no le cayó bien a su pareja. "¿Qué sos mi enemigo, pelotudo?", le respondió.