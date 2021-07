"Hoy, a la salida del teatro, me encontré con esta cartita. La busqué.. pero ya no estaba, no tengo su número de teléfono ni recuerdo su apellido. Volvé Teresita, te recuerdo con mucho cariño, quisiera abrazarte!", escribió en redes Verónica Llinás y adjuntó la carta escrita a mano.

El posteo recibió miles de retuits y se viralizó. Y al fin encontró a su maestra de primaria, tal contó horas después en su cuenta de Twitter.



"La encontró mi amiga de la infancia #MariaBaliero. Tiene la misma carita dulce de entonces, porque la amorosidad no envejece. Ya le escribí! #Teresita", avisó Verónica.

