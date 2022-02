Una mujer de 29 años llamada Mariana conto´que conoció a un hombre por la app Tinder y, cuando llegó a la cita pactada en su departamento, la recibió vestido de Batman.

Lo insólito no es solo que la mujer se quedó, sino que el hombre no se sacó la máscara en toda la noche y cenó con el disfraz.

¿No era para no pasar la puerta al ver al 'batihombre'?

“Me abrió la puerta y abrí la boca, esa fue mi expresión. Me quedé porque soy de conocer a las personas. Claramente no tuvimos intimidad”, contó Mariana a la señal TN.

Y confió: “Me preguntó si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo. Charlamos, pero sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita”.

“La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que iba a estar todo bien, pero no fue así”, contó la mujer al admitir que el encuentro se dio tras más de una semana de conversaciones.