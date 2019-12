Jimena Barón volvió a deslumbrar a sus más de seis millones de seguidores en Instagram luego de compartir dos fotos donde se la ve recién salida de la ducha y en traje de baño a punto de brindar con un champagne desde la habitación de el hotel donde se hospeda en Cancún, México.

"Brindo por todas las milfs del mundo que tanto embellecemos los parques y placitas 🍾💕", escribió la actriz y cantante. El término MILF proviene de una sigla cuyas iniciales significa en inglés "Mother I like to fuck" -algo así como "madres con las que tendría sexo"-. Si bien suena un poco chocante, el acrónimo se utiliza a diario de una manera más amable para halagar a aquellas mujeres sexualmente atractivas que fueron madre hace tiempo y que suelen superar los 40 años, aunque este no sea el caso de Jimena -32-.

