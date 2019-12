Jimena Barón se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones, en México, después de un año de mucho trabajo, que hasta incluso la llevó a recibir el premio a Mejor Artista Latinoamericana en los MTV Europe Music Awards, y así lo demostró luego de compartir una seguidilla de fotos.

En las imágenes, tomadas por su hijo Momo, se la puede ver posando con un sensualbikini en la pileta del hotel. "HOLA MEXICOOOOO! Llegamosssss! Al fin solos, de vacaciones con el hombre de mi vida! Nos verán una semana acá en el paraíso, muy muy felices después de un año de trabajo intenso. Necesitábamos estos días mamá/hijo pegados a solas ♥️ Las fotos serán medio pedorras pues hijo no tiene paciencia (me saco 68 casi iguales en 9 segundos y se abalanzó a la pile) así que ni me gasto en ponerle ni filtro", escribió la cantante con la gracia que la caracteriza.

"Muy bella la última, la de la papada, verdad? Lindo mi tono de piel blanco marfil combina con las paredes del lugar 😱. Ya fué! Somos felices! VACACIONES! Pd: soy la única mami del hotel con hijo y sin marido, me miran raro, me hacen preguntas. Qué onda??", agregó Jimena en la publicación, que en tan solo media hora superó los 100.000 "Me Gusta".