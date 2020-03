Ivana Nadal estuvo hace pocos días en Mar del Plata disfrutando de sus días libres junto a su familia y ahora, ya instalada en su casa cumpliendo el aislamiento de los 14 días debido al brote de coronavirus, continúa compartiendo infartantes fotos con sus seguidores de Instagram donde se la ve posando en bikini en la playa.

"Decidí quedarme unos días en casa. Me parece lo mejor 😌 Hasta ver que pasa unos días más... Ustedes que dicen si se dan los 14 días de “pausa” en el país?", escribió la modelo en una de sus publicaciones, pidiendo también la opinión de sus seguidores.

Hace pocos días, Ivana contó que se encuentra en un momento "muy feliz" de su vida, logrando dejar atrás todos sus miedos e inseguridades: "Hola a todos Quiero contarles que estoy pasando por un momento de mi vida donde me ENCUENTRO feliz. Y no es solo una frase. Con el real sentido de la palabra me encuentro y feliz. No era consciente que no lo era, hasta darme cuenta que podía serlo".

Y continuó: "Tenía momentos... Me imponía sonreír o adaptarme a no mostrar mi lado débil, mi momento real y consciente de todo lo que viví y de mis inseguridades y miedos y momentos tristes o situaciones que me exponían a sentirme SOLA y DESANIMADA. Pero saben que ? DESPERTÉ Y ME DI CUENTA QUE PUEDO SER FELIZ".