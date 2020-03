Ivana Nadal se encuentra disfrutando de sus días libres en Mar del Plata junto a su familia, desde donde compartió infartantes imágenes posando en bikini y disfrutando de la playa. Además, señaló que hoy en día se encuentra muy feliz y aconsejó a sus seguidores a buscar ese objetivo.

"Hola a todos😍 Quiero contarles que estoy pasando por un momento de mi vida donde me ENCUENTRO feliz. Y no es solo una frase. Con el real sentido de la palabra me encuentro y feliz. No era consciente que no lo era, hasta darme cuenta que podía serlo☝🏻", escribió la modelo en una de las publicaciones.

Y continuó: "Tenía momentos... Me imponía sonreír o adaptarme a no mostrar mi lado débil, mi momento real y consciente de todo lo que viví y de mis inseguridades y miedos y momentos tristes o situaciones que me exponían a sentirme SOLA y DESANIMADA. Pero saben que ? DESPERTÉ Y ME DI CUENTA QUE PUEDO SER FELIZ".

También aprovechó para dejarle un mensaje motivacional a sus seguidores. "Que quiero transmitirles con todo esto? QUE VOS TAMBIÉN PODES 🥰 Que tenes que PERDONARTE, ABRAZARTE, DARTE AMOR. Del más PURO e inigualable. EL PROPIO🙏🏻✨ Vos podes, dale. ABRÍ TU OJOS, ABRÍ TU ALMA Y DESPERTA! 😻✨", agregó.