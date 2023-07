El Gigoló ya no aparece en los medios de comunicación del espectáculo, pero eso no quiere decir que no siga haciendo de las suyas.

El mediático que se hizo conocido por haber estafado a la hermana de Flavio Mendoza es ahora viral en las redes sociales, porque al igual que muchos mediáticos de poca monta aprovecha para otro negocio que parece ser muy rentable.

En un video que publicó un grupo de jóvenes en las redes sociales se puede ver a Javier Bazterrica, más conocido como el Gigoló como el alma de la fiesta, luego de que el grupo de amigos lo contratara para animar la fiesta de cumpleaños “all the night”.

El video fue publicado en las redes y ahora se viralizó ya que muchos no pueden entender cómo un grupo de jóvenes invierte dinero en el Gigoló.