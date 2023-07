Edinson Cavani otra vez figura en el radar Boca, pero con informaciones cruzadas. Mientras Gastón Edul afirmó que las partes “están hablando hace una semana. Están discutiendo 1 o 2 años de contrato. Está más cerca de Boca que Nacional. La negociaciones están avanzando”; Tato Aguilera, que cubre a diario el xeneize, escribió en sus redes: “Las fuentes que consulté, del lado del Xeneize, sobre Edinson Cavani a Boca me dicen que NO hay nada. NO hay cupo de extranjeros y NO lo ven viviendo, con su familia, en la Argentina (fue el argumento al no en otro mercado de pases). Del lado del jugador, su entorno, dice que SI”.

Y las redes hicieron tendencia al uruguayo: