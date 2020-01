Evangelina Anderson desplegó toda su belleza con sus casi dos millones de seguidores en Instagram al compartir una imagen donde se la ve posando con un sensual conjunto de ropa interior.

"Estoy tratando de entenderle a tus ojos el misterioso encanto de tu mirada💜", escribió la modelo en el pie de la imagen, que en pocas horas superó los 46.000 'likes'.

Sus seguidores no tardaron en llenarla de halagos: "Nunca me voy a cansar de decir, que SOS LA MUJER MÁS HERMOSAAA DEL MUNDO!!"; "La más bella ,fina y humilde como pocas de la Argentina"; "Bella, bella, bella... No me canso de decirlo... Sos la mujer más bella de la Argentina y del mundo... Tenes una familia hermosa, 3 hijos que son todo lo que esta bien... Nada, sos perfecta", fueron algunos de los comentarios.