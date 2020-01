Alejandra Maglietti disfruta de sus primeras vacaciones de soltera en Punta del Este, Uruguay, luego de romper su relación con Jonás Gutiérrez en abril del año pasado, y así lo demostró en su cuenta de Instagram tras compartir varias postales donde se la ve posando con un bikini negro junto a la pileta del hotel donde se hospeda.

"#vacationmode", "#relaxingtime", fueron los hashtags que eligió la modelo y conductora en las publicaciones.

Ante los rumores de un supuesto romance, ya que se la vio junto a un joven en las playas del país hermano, Maglietti dijo: "Es mi primo, tiene 20 años. Estábamos en familia con mis primas, mi sobrina y él”, señaló. "No estoy en pareja. Quisiera estar con alguien pero con calma, no estoy apurada. Me gustaría estar con alguien que me enamore, por eso prefiero tomarme tiempo para encontrar el amor", agregó en declaraciones a Teleshow.