En LN+ aseguran que el periodista del New Yorker que escribió un perfil crítico de Milei es un "emblema de la izquierda"

Evidentemente Javier Milei no leyó o no entendió la nota que escribieron sobre el en el New Yorker ya que lo celebró con un tuit aunque en la nota hablan de que la estabilidad emocional del Presidente es un tema de especulación nacional.

Ya desde su tapa el New Yorker califica a Milei como un hombre rimbombante y errático. Lo raro del análisis realizado por LN+ es que empieza aclarando que no es una publicación política ni económica sino que está más apuntada a lo cultural, por lo que no se termina de entender por qué tendría entre sus filas a quien el columnista considera “un emblema de la izquierda estadounidense” sólo para justificar que no alabe al Presidente.