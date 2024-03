El insólito cruce entre la influencer Anto Pane y la diputada Lilia Lemoine

Anto Pane se puso a explicar cómo se acercó al peronismo a pesar de que todas su familia es gorila. Y dijo que había leído e investigado y que le empezó a fascinar hasta que descubrió que Perón y Evita habían sido grandes personalidades.

A la diputada Lilia Lemoine parece haberle causado gracia y contestó calificándola como “Slenderman”, una criatura que se originó como una edición en una fotografía transformándose en un creepypasta, creado por el usuario Victor Surge en los foros Something Awful en 2009 durante un concurso de fotos.

Pero Anto Pane no se quedó ahí, describió a la diputada como “la ex maquilladora de la papada presidencial” entre otras calificaciones y le contestó que al menos ella vivía del dinero que ella misma generaba y no del Estado.