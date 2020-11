El cantante lo hizo de nuevo: mostró toda su ignorancia en su cuenta de Twitter con otro discurso antipolítica. Esta vez escribió: “Días que vengo masticando bronca. Subí algo del adoctrinamiento en las escuelas y famoso político me escribió al instagram y me dijo: "dipy, no seas golpista. No existe el adoctrinamiento en las escuelas. Deja de hablar estupideces por favor. Sos persona publica" afirmó el cantante antes de publicar una serie de imágenes que darían cuenta de dicho “adoctrinamiento”.

Dipy se sumó a los dichos estigmatizantes sobre un supuesto adoctrinamiento en las escuelas, tal hizo la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña.



Y en las redes le remarcaron y se burlaron de su falta de argumentos, y su mirada reaccionaria contra la escuela pública. De paso hizo tendencia a “Marx” por una asociación libre de lo más disparatada. Bueno, en una de esas sus seguidores se enterarn quién fue, y quién es él.

“Nunca discutiría con el @dipypapa sobre politica, al menos que quiera callarse y escuchar para entender. Alguien que ni siquiera sabe que para opinar de un proyecto de ley hay que leerlo primero no merece nuestra atención. https://t.co/69gTG4cTj9”— Nahuel Bacigaluppi on Twitter Link Nahuel Bacigaluppi on Twitter

“Paka paka para que el Dipy se entere que Marx fue un filósofo y economista que se enseña en las escuelas tanto como Durkheim y Adam Smith https://t.co/oQdt2QZbQ6”— Cami ✊ loves Adèle Haenel on Twitter Link Cami ✊ loves Adèle Haenel on Twitter

“@mariacartolina Jajajajj.. Si pepis..parece que no es el único que anda dando vueltas.. Quiere ver el título.. Y del cipayo capaz que no se da cuenta que no tiene un amigo de la facultad..ni uno...jajajaj.”— Gu144 on Twitter Link Gu144 on Twitter

“El "abro hilo" Dipy dice que no les gustan las escuelas, porque adoctrinan. Era por eso que nunca fué a ninguna, mal pensades”— masomaso on Twitter Link masomaso on Twitter

“Fav si crees que el Dipy entendió a Marx con Zamba”— Jotapé on Twitter Link Jotapé on Twitter

“Sabrá el dipy que también aparece adam smith? https://t.co/Dtadcs6jE6”— camille on Twitter Link camille on Twitter

“Mirá que tienen que elegir libremente que los adoctrine el Dipy eh”— Nuchy 💚 on Twitter Link Nuchy 💚 on Twitter

“Dejá de mentir, Dipy, si lo más cercano que estuviste de una escuela fue cuando cagaste a todo un grupo de egresados https://t.co/yK7x7AP4kv”— Barbi jo on Twitter Link Barbi jo on Twitter

El dipy buscando el significado de adoctrinamiento pic.twitter.com/TBdHqg4Nv6 — BILL METAL 🤘 (@ellavendra1979) November 23, 2020

“gente el dipy sacó tema nuevo”— nachokhan on Twitter Link nachokhan on Twitter

“-Que pasa dipy? -Me está adoctrinando el programa de ZAMBA!! -Pero tenés 42 años Dipy...”— Agus Garrido on Twitter Link Agus Garrido on Twitter

“@dipypapa Bue, si hablamos de adoctrinamiento no olvides la iglesia también. Toda educación tiene subcuita de adoctrinamiento, sea para el capitalismo o para el comunismo, no hay educación sin carga política.”— ☣Goth MuG_eN☣ on Twitter Link ☣Goth MuG_eN☣ on Twitter

“PROFESOR DE ECONOMÍA: Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 Nadie,pero nadie Libertarios,macristas,El Dipy: ME ESTÁN ADOCTRINANDO”— Alejo🔟☀️🇦🇷 on Twitter Link Alejo🔟☀️🇦🇷 on Twitter

“@dipypapa Es verdad lo que decís dipy, tengo un primo que miró este video y se hizo comunista en el siglo XXI. También tengo otro primo que vió este video bajo la misma línea de promoción cultural y salió libertario, es una cosa de locos!”— Lil Juliain't🐻 on Twitter Link Lil Juliain't🐻 on Twitter

“Lo mal que funcionó ese andamiaje con el Dipy. Vygotsky cancelado.”— Jazmín on Twitter Link Jazmín on Twitter

“no sé qué hacemos dándole entidad al dipy siendo que es PELADO eso me parece suficiente argumento como para que todo lo que opine quede completamente invalidado”— lud #1 stan del mono de kapanga on Twitter Link lud #1 stan del mono de kapanga on Twitter

“hablar sobre la vida de un señor que literalmente dio pie a una revolución histórica y todo un cambio de panorama en el MUNDO el dipy: ayñn adoctrinamiento !!! https://t.co/KE8h5y7UwP”— αgυѕтιηα on Twitter Link αgυѕтιηα on Twitter