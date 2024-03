Iñaki Gutiérrez tiene la pesada tarea de manejarle el Tik Tok al presidente Javier Milei. Pero si bien nunca fue confirmado en su puesto por el boletín oficial, es, aunque no se de cuenta, un funcionario del gobierno nacional por lo que no puede o no debe decir cualquier pavada en las redes sociales.

Ahora afirmó que el que delinque pierde sus derechos humanos, demostrando no sólo ignorancia sino también que es un gran bocón.

Evidentemente alguien la llamó la atención sobre lo que estaba diciendo y el hombre que se supone es un experto en redes tuvo que borrar el tuit… una vez más.

Para que no se note tanto Iñaki publicó otro tuit, esta vez con otro tono y hablando de cadena perpetua para los terrorista que están asolando Rosario.