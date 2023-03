Ernesto Tenembaum aún no sale de su asombro. Una ciudadana norteamericana entendió a la perfección no sólo que este no es un país de mierda sino que además es mucho mas agradable que el gran país del norte.

Si bien no dijo la frase “la patria es el otro” la nueva ciudadana argentina que eligió Mar del Plata para vivir, entendió a la perfección el concepto y hasta trató de explicárselo al empleado de la CNN.