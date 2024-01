Amalia Granata criticó a Javier Milei por la Ley Ómnibus y el DNU, con la que el presidente pretende obtener facultades del Congreso. "Vivimos en una república y tenemos un Congreso que funciona. Si no, cerrá el Congreso, ponete una corona y sé un monarca".

La legisladora por la provincia de Santa Fe admitió en C5N: “Si bien yo apoyé su candidatura durante toda la campaña, me parece que este gobierno no está encontrando la forma de comunicarse con las instituciones, el Congreso y diputados”.

“Sáquenle el teléfono a Milei”

“Acá hay instituciones y gobernadores con los cuales hay que sentarse a charlar, te guste o no la forma de gobernar su provincia”, dijo en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana.

Además, habló del ministro de Economía, Luis Caputo, y su nefasta amenaza a las provincias: "Cuando vi el tuit de Caputo pensé que era un meme. No es un tema de capricho, 'si no votás te vacío...' Si no tenés esa sensibilidad social, que no te das cuenta de lo que está viviendo la gente, se va a hacer mu difícil. Falta empatía y no tanta teoría".

"¿Ganancias para un trabajador que gana 1.300.000? ¿Qué ganancia?"