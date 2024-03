Manuel Adorni había dicho en conferencia y desde la Casa Rosada que la provincia de Chubut había financiado una serie de fiestas populares, presuntamente con el dinero de coparticipación que le había girado el gobierno nacional.

¿Es posible que el vocero no supiera que el gobierno provincial no financia ese tipo de eventos? Si no lo sabía es grave y si lo sabía aún más grave. Lo cierto es que fue un legislador de esa provincia de la lista de Javier Milei, César Daniel Casal, el que lo tuvo que desmentir y desasnarlo al explicarle de dónde salen los fondos para esos festejos y qué es lo que generan.

Incluso el gobernador chubutense, Ignacio Torres, en la apertura de las sesiones ordinarias de la provincia se refirió, sin nombrarlo, al vocero presidencial y su ignorancia o intento de operación política.