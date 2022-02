El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó a todos los participantes de la vergonzosa mesa antisindical de María Eugenia Vidal a prestar declaración indagatoria.

Entre los citados están el ex ministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal como Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense, al intendente de La Plata, Julio Garro, y al ex jefe de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, además de los empresarios y ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia que participaron de la tristemente célebre reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia en la que se coordinaron acciones para buscar el encarcelamiento del sindicalista platense Juan Pablo "Pata" Medina.

Las indagatorias comenzará el 3 de marzo con las declaraciones de los empresarios, mientras que para el final están previstas las convocatorias a los ex espías de la AFI.

Por su parte Marcelo Villegas, el que hizo referencia a la Gestapo y primer imputado del expediente, está convocado para el 14 de marzo y Dalmau Pereyra, el último de los citados, para el 31 del mismo mes.