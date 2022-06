Que Cristina y Macri lideran sus respectivos espacios no debería llamarle la atención a nadie, pero lo que no se esperaban ni Alejandro Fantino ni sus panelistas es que aparecieran nombres que no estaban en el radar de nadie y otros, que todos daban por descontado, ni figuraran.

Así sorprendieron los nombres de dos figuras con cargos ejecutivos pero por motivos disímiles: Alberto Fernández se cuela entre los presidenciables y Horacio Rodríguez Larreta no consigue crecer en Juntos por el Cambio.