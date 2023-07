El periodista de TN decidió claramente dejar de lado la tibieza y ponerse del lado del homofóbico discriminador y antisemita excandidato a legislador porteño, tratando de sacarle una declaración polémica a Lousteau.

El candidato a jefe de gobierno porteño no le siguió el juego, no se puso nervioso y hasta lo cuestionó por no estar hablando de los problemas que le afectan a los vecinos de la ciudad.

Sehinkman no claudicó en su intento ycuestionó si no era mucho pedir que se bajara de la candidatura y Lousteau le repreguntó si lo tendría como columnista de su programa por lo que el operador no tuvo mas que dar una larga vuelta para terminar diciendo que si pedía disculpas, si.

A lo que el candidato le recordó que las últimas declaraciones eran de hace menos de un mes por lo que, aún después de disculparse Franco RInaldi siguió haciendo polémicas declaraciones que no lo encumbran como un candidato viable.