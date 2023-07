El candidato del macrismo que tuvo desagradables expresiones contra homosexuales y gente de bajos recursos trató de escudarse en una supuesta “libertad” de expresión y hasta dijo que lo suyo era una expresión artística, una especie de stand up que hacía vias streaming.

Pero estas excusas, que no incluyeron un pedido sincero de disculpas hacia la gente a la que atacó no fueron suficientes para gran parte de su propio partido que consideran que debería tener un acto de grandeza y bajarse de su candidatura para no terminar perjudicandolos. Entre ellos la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta.

Pero como Rinaldi obtuvo el apoyo de Jorge Macri, tibio pero apoyo al fin, es probable que este hombre que se burla de los homosexuales y quiere incinerar a los pobres termine siendo representante de los ciudadanos de Buenos Aires lo que demostraría una vez más que hay una parte de la política que da vergüenza.