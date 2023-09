Resulta difícil de enteder el por qué Augusto Tartúfoli se abrió del periodismo de espectáculos, un ámbito donde se sentía como pez en el agua.

Pero el hombre quiso cambiar e hizo agua como periodista deportivo pero ahora, como periodista político es más peligroso.

Tal vez el hombre no lo sepa pero recomendarle a Milei que no se presente a los debates presidenciales es casi una apología del delito ya que la participación en esos debates no es voluntaria sino una obligación., según consta en la ley 27.337 de debates presidenciales.

Además Tartu justifica su ridículo “consejo” asegurando que Javier Milei ya ganó, sin tener en cuenta que sólo fue el candidato más votado en las internas abiertas y simultáneas cuyo resultado oficial fue un triple empate.

Dónde y cuándo son los debates

“El primer debate se realizará el 1° de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que utilizará al efecto el Fórum de la capital de dicha provincia”, se informó a través de un comunicado de la CNE. Esto se debe a que está establecido que uno de los dos debates preestablecidos “deberá llevarse a cabo en el interior del país, en la capital de provincia que determine la Cámara Nacional Electoral″.

En tanto, el segundo debate se hará el 8 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí también se llevará a cabo el debate de una eventual segunda vuelta, que está estipulado para el 12 de noviembre.

Las redes le contestaron