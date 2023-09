Bastó que Juan Carlos Pallarols contara una charla telefónica que tuvo con el candidato de La Libertad Avanza en la cual le habría pedido que le haga una ‘melenita de león’ al bastón presidencial en caso de ganar, para que Javier Milei acusara al orfebre de ser un ‘tremendo mentiroso’.

Lo hizo a través de sus redes sociales y en mayúsculas para destacar su crítica, y agregó que “No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta de ganador hasta que no termine el partido…”.

Pero Pallarols no se quedó atrás y le respondió en una entrevista que le hicieron en TN, donde relató qué fue lo que le pidió el entorno del libertario para que se pueda reunir con él.

Juan Carlos Pallarols y el bastón presidencial

El orfebre recibió dos listones de madera de urunday, que serán utilizados en la elaboración del bastón de mando del próximo presidente de la nación de las autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste para que el futuro bastón esté “hecho con madera de un árbol que proviene del parque en donde funcionan dos de las facultades más antiguas de la región”.

La madera de urunday presenta características sumamente apreciadas: es de buena veta, firme y de un brillo intenso gracias a su resina. Es considerada una de las mejores maderas de América del Sur. Posee una coloración castaño-rojiza y una superficie lisa y agradable al tacto. Es muy pesada, dura y de larga duración. Por esas virtudes la eligió el orfebre a partir de 1983 para la producción de los bastones presidenciales de la República Argentina.

Pallarols señaló que se trata de “una madera que se usa para trabajar, que no es decorativa, sino que se usa sobre todo para hacer alambrado, tranqueras, postes, se mantiene siempre recta, no se tuerce, brilla por sí sola, no hace falta darle laca ni barniz. Pero lo importante es que no se corrompe, entonces llegamos a la conclusión de que sería muy bueno que el Presidente elija imitar para su forma de gobernar, para su vida, las condiciones de esta madera. Es lo que deseamos todos los argentinos”.