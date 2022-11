Sergio Massa fue muy claro al hablar frente a los empresarios y pedirles que tengan un poco menos de rentabilidad con el objetivo de comenzar a controlar la inflación.

El ministro hizo énfasis en que el esfuerzo por ahora lo están haciendo todos los argentinos pero que este programa de Precios Justos es una herramienta para trabajar en ese sentido.

Pero Massa aclaró que la inflación no se baja con un chasquido en clara referencia aun ex Presidente que de puro bocón dijo que en su gobierno no iba a haber inflación.