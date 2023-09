El viaje es recordado, porque en ese momento se tomó como un gesto de gobernabilidad de parte del ahora ministro de Economía para con Cambiemos. Sin embargo, todo terminaría mal. Entrevistado por Alejandro Fantino, el candidato a Presidente contó lo que pasó en Davos.

“De la Sota y Lavagna me dijeron que no lo acompañe que después me iba a clavar un puñal. Es un traicionero”, le dijo Massa. Así las cosas, el tigrense consideró que era importante dar gobernabilidad para ayudar al país: “Estábamos en 2016, Argentina necesitaba un gesto al mundo”.

Sin embargo a los ojos de hoy y por lo que pasaría después, Sergio Massa reconoció que quizás fue su “inexperiencia” y “confiar que de verdad (Macri) quería hacer las cosas bien”.

Tras lo cual, Masa explicó lo sucedió. “Es el viaje en el que (el presidente de Estados Unidos, Joe) Biden le dio la mano a Macri y después se quedó charlando conmigo. Esa charla en la que Biden lo deja de costado a él. Me dio la impresión de envidia. Esa cosa de vanidad no resuelta que tiene con su ego”, contó.