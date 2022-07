El Presidente encabezó un acto en homenaje al 70° aniversario de la muerte de Eva Perón.

"Evita también luchó contra los que especulan y por una patria justa, libre y soberana" dijo Alberto Fernández y consideró que "los trabajadores deben participar de las ganancias".

Lo afirmó al encabezar la reinauguración del hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal, que permaneció cerrado durante 15 años.

Su visita generó la aceptación de las y los vecinos de la zona, quienes reconocieron la importancia de su llegada al lugar.

Una de ellas, al saludarlo, se mostró emocionada y reconoció su gestión para enfrentar el Coronavirus. "Lo que haces hecho con la pandemia, no lo vamos a olvidar nunca", le aseguró la mujer.

Y siguió, emocionada: "Somos pocos memoriosos. No necesitamos nada, tuvimos vacunas, tuvimos hospitales. "no me aflojes, Alberto, no me aflojes", le pidió al final.