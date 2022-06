Una vez más la derecha intentó utilizar políticamente un grave hecho de inseguridad que terminó con la vida de un trabajador.

Pero esta vez fue uno de los damnificados directos el que le puso los puntos a Diego Santilli a quien cortó en seco para decirle: "Si me querés ayudar no politicés nada, quiero que haya Justicia, todo lo que vos decís me chupa un huevo".

Diego, el hermano, dejó en claro que si lo quieren ayudar no metan a la política en el medio.