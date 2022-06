"Estuve muy mal de salud por un remedio que había tomado y, para hacerla corta, casi me suicido", contó Eduardo Duhalde.

Entrevistado por Jorge Fontevecchia en Radio Perfil, el exmandatario narró la situación: "Como no tengo médico de cabecera, no sé si en el club habían dicho que estaba deprimido y el 4 por ciento de los que toman ese remedio tienen ideas negras. Intenté suicidarme, las personas que vivían en un piso alto que fui a visitar esa anoche no estaban. Cuando me subí al auto estaba enojado porque no estaban y perdí la razón".

Duhalde no dio detalles sobre su enfermedad previa ni a qué medicación se refiere. "El político, desde concejal hasta el presidente, vice, senadores; que cree que Argentina tiene solución si no se une, no entiende de política", planteó.