"Pensé que no iba a haber grietas con lo que pasó. Es triste y repudiable", dijo Santi Maratea respecto del atentado que sufrió Cristina Kirchner y en el que salvó su vida por milagro.

El influencer se mostró sorprendido por las reacciones de la ultra derecha que, lejos de bajar un mensaje claro de fin del odio, hicieron crecer la confrontación social.

"Si atrás de esto estuvo un solo chabón, es triste y es repudiable. Si lo organizó la oposición, es triste y es repudiable. Y si atrás de esto estuvo el Gobierno y es un atentado para favorecer un discurso es triste también", sintetizó el influencer con mejor mirada que la propia dirigencia de la oposición.

"Todo se lo come la grieta. Hay una vicepresidenta con un arma en la cabeza y se lo come la grieta. No puede ser", dijo.