Viviana Canosa se atrevió a decir que se trató de una paliza de Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos por lo que estaba hablando con los intendentes.

Romina Manguel a la que algunos tildan de kirchnerista y otros de macrista, lo que no hace más que hablar bien de su trabajo, le trató de explicar que la lectura que estaba haciendo era bastante errada y que no solamente no se tomaba como una derrota el empate técnico en la Provincia sino que con estos resultados ya se estaba hablando de una reelección de Axel como gobernador en 2023.

De todos modos, Canosa nunca entendió.