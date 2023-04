Con casi el 37 % de los votos,Rolando Figueroa se convirtió en el nuevo gobernador de Neuquén al derrotar a Marcos Koopmann, del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), y terminó 60 años de hegemonía de esa fuerza en la política nequina.

Figueroa viene de las filas del MPN. Entre 2015 y 2019, durante el primer período de Omar Gutiérrez, el actual mandatario provincial, fue vicegobernador.

A comienzos de octubre de 2022, el gobernador electo publicó una carta en la cual anticipaba que disputaría la gobernación por fuera de su partido, en la que cuestionó a la conducción de su agrupación y al Gobierno de Gutiérrez.

"Me siento orgulloso de ser parte del MPN, pero me incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza; es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña", aseguró al momento de aljarse del partido.

A pesar de que apenas se conoció su triunfo, los referentes de Juntos por el Cambio intentaron colgarse del éxito lo cierto es que Figueroa no hizo su campaña en sintonía con el PRO para enfrentarse al MPN cosechó apoyos tanto del macrismo como del Frente de Todos.

El flamante gobernador electo siempre hizo incapié en quedarse por fuera de la grieta y eso es lo que intentará llevar adelante en la provincia.