Además de su familia y su círculo íntimo, Horacio Rodríguez Larreta mantuvo algunas reuniones de trabajo durante su estadía en Pinamar cuando ya estaba contagiado.

Son varios los funcionarios que deberían aislarse pero al parecer el intendente de Pinamar, Martín Yeza, adelantó que va a tomar algunas medidas pero que no se va a aislar porque el ya tuvo el virus.

Es bastante difícil de creer que un funcionario público diga este tipo de cosas. Más allá de demostrar ignorancia también es un mal mensaje para la población.

El haber tenido coronavirus no te inmuniza, mucho menos de por vida. Muchos de los que han tenido el virus no desarrollaron los anticuerpos necesarios para no volver a contraerlo y la mayoría de los casos de doble contagio demostraron que el segundo contagio es más violento, con mayores consecuencias y secuelas.