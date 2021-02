La muerte del ex presidente dejó vacante la banca en el Senado que ocupaba desde 2005 por la La Rioja. En la lista que lo llevó a renovar su banca en 2017 aparece Florencia López como primera para reemplazarlo.

María Florencia López cumple 41 años este 26 de febrero, es abogada, escribana y la actual vicegobernadora de La Rioja, acompañando a Ricardo Quintela, desde el 10 de diciembre de 2019.

Ex intendenta de Arauco, además de concejala y diputada, en las elecciones de 2017 a Carlos Menem lo secundó en la lista de candidatos al Senado.



Para asumir en el lugar de Menem la vicegobernadora debería pedir una licencia al Ejecutivo provincial y asumir como legisladora. De no ser así el segundo en la línea es Ricardo Guerra. Guerra es un ex ministro de Hacienda de esa provincia.

“Caudillo Riojano, Presidente ⁦Argentino Supo pilotear las tormentas, levantar el país, hacerlo altamente competitivo, víctima de demonizacion, preso político (en el terrorismo de Estado y en democracia) Nunca más vamos a tener uno igual a ⁦@CarlosMenem_LR te amamos”— Florencia López on Twitter Link Florencia López on Twitter

"Caudillo Riojano, Presidente ⁦Argentino Supo pilotear las tormentas, levantar el país, hacerlo altamente competitivo, víctima de demonizacion, preso político (en el terrorismo de Estado y en democracia) Nunca más vamos a tener uno igual a ⁦ @CarlosMenem_LR te amamos", escribió en sus redes este domingo.