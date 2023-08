El jueves pasado, en medio de una recorrida de campaña en Olavarría, provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich le restó importancia a los apoyos públicos de María Eugenia Vidal y Facundo Manes a la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna de Juntos por el Cambio (JxC).

Bien, este domingo María Eugenia Vidal justificó su decisión con un mensaje directo para Bullrich: "Elegí a Horacio porque es la persona más capacitada".

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo en una nota radial: "Estamos en los últimos días, frente a la PASO, dentro de Juntos por el Cambio hay dos precandidatos a presidentes y sentí que me tenía que expresar, esa es la democracia y la competencia sana, todo lo que dije no menoscaba ni limita las condiciones de Patricia (Bullrich), pero me permiten decir por qué voto a Horacio".

En diálogo con Radio Rivadavia, la exgobernadora aseguró su voto a Rodríguez Larreta y explicó por qué no se presentó ella: "Fue una campaña con tensiones y la gente me decía en la calle que no peleemos, que estemos unidos, de hecho fue una de las razones por las que no quise ser candidata. No quise dividir por tres el voto que ya se dividía por dos".

Y casi pidió que tras las PASO, su espacio "preservará la unidad" ya que considera que el adversario de Juntos por el Cambio "es el kirchnerismo".